Flight Simulator von Microsoft ist 150 Gigabyte groß

Hohe Mindestanforderungen

So unklar das genaue Veröffentlichungsdatum bleibt, hat Microsoft am Dienstag zumindest die Systemanforderungen bekanntgegeben, die notwendig sind, um Flight Simulator am eigenen PC verwenden zu können. Die Speicheranforderungen sind sowohl was RAM, als auch die Festplatte betrifft nicht ohne.

So verschlingt die Software zumindest 150 Gigabyte freien Platz auf der Platte, 8 Gigabyte RAM sind zudem notwendig. Was die Grafikkarte angeht, braucht man zumindest eine Geforce GTX 770 mit 2GB. Systeme mit einer Radeon-Grafikkarte (etwa RX 570) müssen gar 4GB Videospeicher vorweisen.