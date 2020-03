PS5 vs. Xbox Series X: Welche Konsole hat mehr Leistung?

Die Fakten liegen auf dem Tisch: Nachdem Microsoft vor wenigen Tagen die vollständigen technischen Daten der neuen Konsole veröffentlichte, hat Sony nachgezogen. Beide Unternehmen wollen vor allem mit verschwindend geringen Ladezeiten punkten. Wie PlayStation-Entwickler Marc Cerny im Vortrag „Road to PS5“ erläuterte, setzt man bei der PS5 vor allem auf eine adaptive Leistungssteuerung und schnelle SSD. Die Xbox Series X will hingegen mit einem starken Grafikprozessor punkten.

Natürlich haben beiden Konsolenhersteller bei der GPU nachgelegt. Es sind jeweils modifizierte Radeon „RDNA 2“-Grafikprozessoren verbaut. Bei der PS5 nutzt man dabei 10,28 TeraFLOPS und verbaut damit deutlich mehr, als in der aktuell Leistungsstärksten PS4 Pro, die 4,2 TFLOPS hat. Microsoft hatte bereits mit der Xbox One X eine 6 TeraFLOPS GPU verbaut und damit Sony überholt. So wurde auch bei der Xbox Series X erhöht: 12 TeraFLOPS wird sie haben. Damit will Microsoft garantieren, dass die neue Konsole stabil eine Bildrate von 120 fps halten kann.

Flexible Taktung vs. TFLOPS

Diese Zahl allein verrät aber nicht, ob eine Konsole wirklich mehr leisten kann als die andere. Sony setzt vor allem auf die taktische Verteilung von Rechenpower. Die CPU taktet mit maximal 3,5 GHz, die GPU mit maximal 2,23 GHz. Die Frequenzen sind variabel und so kann die CPU ungenutzte Leistung via „AMD SmartShift“ der GPU zuschieben, um noch „ein paar mehr Pixel herauszuquetschen“, wie Marc Cerny es in seinem Vortrag beschrieb. Die GPU soll aber die meiste Zeit über mit 2,23 GHz takten.