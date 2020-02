Microsoft erklärt, was die Xbox Series X alles können wird

Microsoft hat offiziell Details zur Hardware der neuen Xbox Series X bekannt gegeben. Wenig überraschend soll die neue Konsole die "leistungsstärkste bisher" sein. Verbaut ist ein AMD Zen-2 Prozessor, der viermal so viel Leistung liefern soll, wie jener in der Xbox One.

Auch in Sachen Grafik-Power musste man deutlich nachlegen, um die Anforderungen der nächsten Generation zu meistern: Verbaut wurden 12 TeraFLOPS. FLOPS sind "Floating Point Operations Per Second", die dafür sorgen, dass in einem System mehrere mathematische Prozesse gleichzeitig ablaufen können. Die Xbox Series X hat damit doppelt so viele TeraFLOPS wie die Xbox One X und acht Mal so viele wie die Xbox One. Damit soll die Bildrate konstant bei 120 fps (frames-per-second) gehalten werden können - die maximale Bildzahl, die die neue Konsole pro Sekunde schaffen soll.