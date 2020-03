Microsoft Xbox Series X: Das sind die technischen Daten

Microsoft gab am Montag die vollständigen Spezifikationen seiner kommenden Konsole Xbox Series X bekannt. Die Konsole verspricht nicht nur Unterstützung für wechselbare Speichermedien, sondern auch deutlich kürzere Ladezeiten.

Als Prozessor kommt eine eigens angepasste AMD Zen 2 CPU zum Einsatz. Die 8 Kerne sind jeweils mit 3,8GHz getaktet. Für die Grafikdarstellung ist eine AMD RNDA 2-GPU mit 12 Teraflops und 1,825 GHz-Takt. Alles wird im 7-Nanometer-Prozess gefertigt und von 16 GB GDDR6-Arbeitsspeicher unterstützt. Die integrierte SSD hat eine Kapazität von einem Terabyte. Microsoft will bei 4K-Auflösungen Framerates von 60 bis 120 fps bieten können.

In einem gleichzeitig veröffentlichten Video wird demonstriert, wie sich die Hardware auf die Ladezeiten auswirkt. In der Tech Demo ist zu sehen, wie State of Decay 2 auf der Xbox Series X ganze 40 Sekunden schneller lädt, als auf einer Xbox One X.