Microsoft will Xbox-Preise nicht erhöhen

Sony hat die Preise für die PlayStation 5 in einigen Ländern erhöht. Bei den Konsolen von Microsoft ändert sich nichts.

Microsoft will die Preise für die Xbox Series X/S nicht erhöhen, wie der Konzern nun mitgeteilt hat. Die Befürchtung, dass die Konsole teurer werden könnte, machte sich breit, nachdem Sony vor wenigen Tagen angekündigt hatte, die Preise für die PlayStation 5 in einigen Ländern zu erhöhen.

„Wir evaluieren ständig unser Geschäft, um unseren Fans großartige Spieloptionen zu bieten“, sagt ein Microsoft-Sprecher in einem per E-Mail an CNET gesendeten Statement. Preis-mäßig gebe es laut Microsoft aktuell keine Pläne für eine Preiserhöhung für die Konsolen-Varianten S und X. Die Preise belaufen sich bei der Xbox Series X somit weiterhin auf 499,99 Euro, bei der S-Variante auf 299,99 Euro.

Hohe Inflationsraten als Grund für Teuerung

Ob sich die Lage in Zukunft verändern wird, bleibt abzuwarten – in absehbarer Zeit blieben die Xbox-Preise für die neueste Generation der Konsolen aber jedenfalls stabil. Sony hingegen hatte die Preiserhöhung für die PlayStation 5 mit der aktuellen Weltwirtschaftslage, den hohen Inflationsraten und ungünstigen Währungstrends begründet.