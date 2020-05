Mit Elektroschocks gegen die eigenen Muskeln spielen

Für Pedro Lopes, einem der Entwickler des Projekts, ist derartiges "Fühlen von Kräften" der beste Weg, um Force Feedback in mobile Geräte zu integrieren. Die Hardware lässt sich in einen kleinen Kasten verbauen, der ähnlich groß wie das Smartphone selbst ist. Der Benutzer muss lediglich die beiden Elektroden am Unterarm befestigen und ein kompatibles Spiel starten. So muss der Spieler beispielsweise ein Flugzeug durch Kippen steuern.