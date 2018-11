Nach Castlevania kommt Devil May Cry als animierte Serie

Vor Verlassen des Sets kündigt Shankar auch die Erschaffung eines „Bootleg Multiverse“ an, in dem Castlevania und Devil May Cry miteinander verschmelzen. Weitere Informationen rund um das Projekt sind derzeit noch rar: Ein Startdatum ist ebenso wenig bekannt der Name der Plattform, auf der die Serie laufen wird. Castelvania läuft derzeit recht erfolgreich auf Netflix, wo die Produktion einer dritten Staffel bestätigt wurde.

Kurz nach dem Interview veröffentlichte Shankar eine erste Konzeptzeichnung via Twitter.