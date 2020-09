Neue Mario-Spiele für Nintendo Switch sind nur 6 Monate erhältlich

Das stößt den Mario-Fans sauer auf. Denn Super Mario Bros. 35 ist ein reines Multiplayer-Battle-Royale-Spiel. Wie der Name schon sagt, treten 35 Marios gegeneinander an. Der letzte verbleibende Spieler gewinnt. So ein Game eignet sich immer wieder für zwischendurch und hat üblicherweise eine längere Haltbarkeit als 6 Monate.

Bei Super Mario 3D All-Stars (60 Euro) ist die Situation für Fans noch schlimmer. Denn diese enthält überarbeitete Versionen von „Super Mario 64“, „Super Mario Sunshine“ und „Super Mario Galaxy“. Bisher gibt es keine andere Möglichkeit, diese Klassiker auf der Switch zu spielen. Wer also das Zeitfenster zum Kaufen verpasst, hat Pech gehabt.

Verkäufe ankurbeln

Aus der Sicht der Spieler ist das nicht nachvollziehbar. Schließlich sind digitale Versionen unendlich vorhanden, wieso also die Verfügbarkeit beschränken? Aus der Sicht von Nintendo könnte die Taktik mehrere Gründe haben.

Durch die künstliche Verknappung will man das Geschäft ankurbeln. Die Gamer werden schnellstmöglich das Spiel haben wollen. Durch das Gefühl, es für immer zu verpassen, wenn sie es nicht sofort kaufen, sind sie eher geneigt Geld dafür auszugeben - auch wenn sie es sich gerade nicht leisten können. Dann überlegt man auch nicht mehr, ob man 60 Euro für 3 Games ausgeben sollte, die man alle schon auf älteren Nintendo-Konsolen gekauft und gespielt hat.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Nintendo nach dem 31. März 2021 die Games einzeln anbieten wird, eventuell zu höheren Preisen als 20 Euro pro Stück. Sollte das wirklich passieren, könnte Nintendo erst recht Fans verärgern. Und zwar die, die sich die 60-Euro-Spielesammlung gekauft haben, obwohl sie eigentlich nur Super Mario 64 wollten.