Neues "Angry Birds" kommt ohne Schleudern aus

Am 15. Oktober soll das neue Angry Birds für iOS und am 30. Oktober für Android erscheinen. In der neusten Ausgabe der beliebten Handyspiele-Serie werden die namensgebenden, schlecht gelaunten Vögel nicht mehr mit Schleudern auf Hindernisse geschossen, sondern laufen über den Bildschirm. Hier gibt es das komplette Video zu sehen: