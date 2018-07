Neues PC-Spiel für MS-DOS kommt 2019

Das textbasierte Betriebssystem MS-DOS dürfte wohl bei vielen PC-Nutzern Nostalgie auslösen. Besonders angetan von DOS ist der Programmierer David Murray, der aktuell an einem neuen Spiel für das in die Jahre gekommene System arbeitet. Für das Strategiespiel Planet X3 konnte er bereits über 110.000 Dollar via Kickstarter sammeln.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Sequel für Planet X2, das Murray vergangenes Jahr für den Commodore 64 entwickelt hat. Das Programmieren für das alte System stellt Murray auch vor eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Gegenüber Gamasutra erklärte er, es sei „sehr sehr schwierig“. Auch das simple Googlen von Problemen sei nicht einfach, da viele Links und Erklärungen aus Foren und dergleichen schlichtweg nicht mehr online sind. „Du klickst auf einen Link und er ist tot. Er ist wahrscheinlich seit zehn Jahren tot“, so Murray.