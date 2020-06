Nintendo 3DS-Hack treibt Preis für altes Spiel in die Höhe

Der Hack ermöglicht jedoch nicht das Spielen von aus dem Internet heruntergeladenen Kopien von 3DS-Spielen, sogenannten "Backups". Nur selbst erstelle Spiele, Software und Emulatoren können dadurch installiert werden. Bislang enthüllte der verantwortliche Modder "Ryukouki" lediglich den Namen des kompatiblen Spiels, am 22. November will er den weiteren Zeitplan enthüllen. Die Lücke dürfte wohl rasch von Nintendo in einem kommenden Update der Systemsoftware geschlossen werden.