Nintendo bringt Retro-Handheld mit Super Mario Bros. und Uhr

Die 3 Spiele sind neben dem originalen Super Mario Bros. noch die Erweiterung The Lost Levels, das in Japan als Super Mario Bros. 2 veröffentlicht wurde sowie der Titel Game & Watch: Ball that stars Mario. Der Akku des Handheld soll 8 Stunden durchhalten und kann per USB-C wieder aufgeladen werden.

Das Gerät soll am 13. November erscheinen und in den USA 50 Dollar kosten. Für Europa wurde das Device noch nicht angekündigt, es ist aber wahrscheinlich dass es auch hier zu einem Preis von etwa 50 Euro erhältlich sein wird.