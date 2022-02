"Die von GAME FREAK inc. entwickelten Pokémon Scarlet (Karmasin) und Pokémon Violet (Purpur) stellen eine neue Evolutionsstufe in der Pokémon-Hauptserie dar," heißt es in der Aussendung.

Nach dem Release wird auch eine Verbindung zu Pokémon HOME möglich sein, wodurch alle eure eingefangenen Pokémon an einem Ort versammelt werden können. Auch Pokémon aus anderen Games können euch so in den neuen Versionen zur Seite stehen. Ob tatsächlich alle Pokémon aus früheren Spielen in die neuen Games importiert werden können, ist noch unklar.

Weitere Releases

Außerdem gibt es für Pokémon Legends: Arceus ein Update, das einen neuen Quest enthält. "Die Trainer werden damit beginnen, mysteriöse Massenausbrüche von Pokémon zu untersuchen, die überall in der Hisui-Region auftauchen. Die Spieler werden auch die Möglichkeit haben, gegen mächtige Gegner wie legendäre Pokémon und Wächter zu kämpfen, was dem Pokémon-Kampferlebnis noch mehr Optionen verleiht." Weiters soll zurzeit an einer Zeichentrickserie gearbeitet werden, die 2022 erscheinen soll.

Bei Pokémon Go werden zudem ab dem 1. März Pokémons aus der Alola-Region auftauchen. Beim Kampfspiel Pokémon Unite gibt es auch Neuerungen wie einen neuen Kampfmodus namens "Furry Battles", der schnelle Duelle möglich macht.