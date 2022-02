Die besten Pokémon-Games für iOS und Android

Zum Release von Arceus rückt die Poké-Welt wieder in den Fokus. Auch für iOS und Android gibt es coole Pokémon-Games.

Als Pokémon 1996 erstmals als Videospiel erschien, hatte niemand mit dem riesigen Erfolg gerechnet. Auch Nintendo glaubte nicht daran. Bei der ersten Veröffentlichung standen deshalb nur knapp 200.000 Exemplare der Videospiele zur Verfügung. Mehr als ein Vierteljahrhundert später sind die bunten Kreaturen nicht mehr wegzudenken. Unzählige Spiele, Serien und Filme sind über die Jahre mit immer neuen Pokémon und immer neuen Storys erschienen. Und auch auf mobilen Endgeräten hat Pokémon jede Menge Spielspaß zu bieten. Wir stellen euch diese Pokémon-Games vor: Pokémon Go: iOS und Android

iOS und Android Pokémon Masters X: iOS und Android

iOS und Android Pokémon: Karpador Jump: iOS und Android

iOS und Android Pokémon Café Remix : iOS und Android

: iOS und Android Pokémon Trading Card Game: iOS und Android

Pokémon Go 2016 erschienen, entwickelte sich Pokémon Go quasi aus dem Stand heraus zu einem Kultspiel. Basierend auf dem System von Ingress konnte das Spiel dank einer Kombination aus technischer Neuheit und der beliebten Pokémon-Welt schnell die Herzen der Fans erobern. Pokémon Go setzt auf Augmented Reality, eine Mischung aus realen Elementen in der echten Welt und künstlich erzeugten Daten. So basiert unsere Spielwelt immer auf unserer realen Umgebung. Die Spielkarte wird aus echten Maps-Daten generiert, die wir real wie auch virtuell abmarschieren können. Verteilt über die Karte gibt es Pokémon, die wir einsammeln können oder besondere Plätze, an denen beispielsweise Arenen platziert sind. In diesen Arenen kann um die Platzierung am Standort gekämpft werden. Pokémon Go ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Pokémon Masters X Für Freund*innen von Pokémon-Storys ist Pokémon Masters X die richtige Anlaufstelle. Ausgestattet mit einer umfangreichen Geschichte, kämpfen wir uns hier durch die virtuelle Welt der Pokémon. Masters X setzt über das gesamte Spiel hinweg auf ein 3 gegen 3. Um Kämpfe auszutragen, gilt es mit anderen Trainer*innen aus dem Pokémon-Universum ein Team zu bilden. Die Trainer*innen sind dabei alte Bekannte aus vergangenen Pokémon-Teilen. Das Spiel fühlt sich wie eine Mischung aus alten Elementen der TV-Serien und Gameboy-Spiele an, gepaart mit neuen Elementen und teils überbordenden Animationen. In Masters X stellen wir uns ein Team aus 2 zusätzlichen Weggefährt*innen und jeder Menge Pokémon zusammen, die wir auf dem Weg einsammeln. In spontanen Duellen, genauso wie in Highlight-Kämpfen, gilt es dann unsere Kombination richtig einzusetzen. Statt Zug um Zug, können wir hier deutlich taktischer in den Kämpfen agieren. Längeres Warten gibt uns mehr Energie, die wiederum in optimalen Kombos den größten Schaden anrichten. Die Animationen der Attacken sind dabei teilweise komplett übertrieben, grundsätzlich aber eine nette Abwechslung, wenn wir uns an die gute alte Gameboy-Zeit zurückerinnern. Pokémon Masters X ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Pokémon: Karpador Jump Es ist das nutzloseste Pokémon in der Sammlung in der gesamten Poké-Welt: Karpador. Das fischähnliche Pokémon war schon immer in seiner ursprünglichen Entwicklungsstufe nutzlos, entwickelte sich im Meme-Zeitalter aber zu einem besonders hartnäckigen Running-Gag. Obwohl Karpador tatsächlich 3 Attacken erlernen kann, ist die bekannteste Platscher. Platscher hat keinen Effekt und ist somit vollkommen wirkungslos. Dass aber auch Karpador versteckte Talente hat, kann es in Karpador Jump beweisen. Das Spiel wurde extra entwickelt, um die besonderen Fähigkeiten des nutzlosesten Pokémon der Welt herauszustreichen. In einer Art Platscher-Bootcamp trainieren wir Karpador für Erfolg und Prestige. In eigenen Trainingseinheiten arbeiten wir gemeinsam mit Karpador an Kraft und Fähigkeiten, um für den Moment bereit zu sein. Sobald wir einsatzbereit sind, geht es in den Kampf. Karpador muss in diesen besonderen Duellen aber nicht mit Angriffen glänzen. Stattdessen gibt es nur ein Ziel: Wer kann am höchsten springen. Gemeinsam mit anderen Pokémon füttern und trainieren wir unser Karpador, um in den Wettkämpfen bestehen zu können und mit dem Sieg nach Hause zu gehen. Pokémon: Karpador Jump ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Pokémon Café ReMix Eine komplett neue Erfahrung in Zusammenhang mit Pokémon erwartet uns bei Pokémon Café ReMix. Statt gegen andere Trainer und wilde Pokémon, kämpfen wir hier gegen Milchschäumer und Espressomaschine. In Café ReMix betreiben wir ein einzigartiges Café, in dem Pokémon sich von Pokémon bekochen und bedienen lassen. Das Spiel erinnert dabei weniger an Diner Dash, stattdessen basteln wir Kaffee, Kuchen und andere Rezepte durch das erfolgreiche Erledigen von Puzzeln. Nach jeder Bestellung bekommen wir eine Liste an Pokémon, die wir für eine Zubereitung verbinden müssen. In einer Art Trichter finden sich dann unzählige Pokémon-Sticker, die frei beweglich miteinander verbunden werden müssen. So müssen wir für ein Rezept beispielsweise 10 Pikachus und 5 Glumandas miteinander verbinden. Mit der Zeit werden nicht nur die Kombinationen schwieriger, die dazu gewonnenen Rezepte werden immer umfangreicher. Unterschiedliche Pokémon können dabei mit Spezialfähigkeiten aufwarten, die uns die perfekte Zubereitung ermöglichen. Ziel einer jeden Zubereitung ist es, 3 Sterne zu erreichen. Pokémon Café ReMix ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.