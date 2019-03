Nintendogs bekommt geistigen Nachfolger auf der Switch

In Little Friends bekommt der Spieler insgesamt sechs Hunde- und drei Katzenrassen zur Auswahl, darunter Labrador Retriever, deutscher Schäferhund und französische Bulldogge, die „hunderte verschiedene Persönlichkeitsmerkmale“ aufweisen sollen. Der Spieler begleitet die Tiere vom Welpen- bzw. Kätzchen-Status an, bringt ihnen Tricks bei und kleidet sie ein. Auch das Zuhause kann frei eingerichtet werden, sodass die virtuellen Tiere möglichst viel Beschäftigung bekommen.

Das Spiel kam bereits vergangenen Dezember in Japan auf den Markt, nun bringt es der Publisher Sold Out in einer lokalisierten Version auch nach Europa und Nordamerika. Der Titel soll ab Frühjahr verfügbar sein, einen konkreten Termin nannte man jedoch nicht.