Noomix als „bestes Game“ beim ACGA Award ausgezeichnet

Die ACGA Awards wurden zum dritten Mal verliehen. Eine renommierte, international besetzte Jury hat aus über 100 Einreichungen die besten Projekte in 11 Kategorien gekürt. Die Redox Game Labs aus Salzburg konnten sich mit dem Puzzle-Shooter „Noomix“ in der Kategorie „Best Game“ durchsetzen, in der Kategorie Best International Production ging „Anno: Erschaffe ein Königreich“ von Mi’pu’mi Games, Blue Byte und Ubisoft als Sieger hervor.