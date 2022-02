OlliOlli World im Test: Skaten, bis der Daumen schmerzt

OlliOlli World (Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Switch) sollte man aber kennen. Denn der jetzt erschienene dritte Teil der Serie ist ein Skater-Game, wie man es so vermutlich noch nicht gesehen hat.

Neu sind Abzweigungen , die man in den Levels nehmen kann, sowie Richtungswechsel durch Vert Ramps. Einige der Alternativrouten führen zu Nebenquests oder Level-Zielen, andere sind ein Loop, die einen wieder zurückführen, von wo man gestartet ist. Durch diese Elemente wirken die Levels von OlliOlli World lebendiger und größer – obwohl man sie üblicherweise in nur wenigen Minuten durchgeskatet hat.

Man rollt also von links nach rechts los, bis man im Ziel ist. Dazwischen gibt es Hindernisse, oder anders gesagt: Chancen für Tricks. Dazu gehören Grinds, Wallrides, Grabs, Fliptricks und Manuals . Das Level-Design setzt die epischen Kombos, die so entstehen, entsprechend in Szene. Bei superlangen Wallrides oder Sprüngen zoomt etwa die Kamera in eine Panoramaansicht, um das Ausmaß der Aktion zu zeigen. Es ist beeindruckend und ehrfurchterregend zugleich.

Der moderne Cartoon-Look von OlliOlli World wird noch dadurch unterstrichen, dass das Game jetzt in 3D , statt wie beim Vorgänger in 2D ist. Für das grundlegende Gameplay ändert das nichts: Die Levels sind Sidescroller – aber eben jetzt mit mehr Tiefe.

Dadurch bekommt OlliOlli World fast schon was philosophisches. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern wie du den Weg gehst – oder rollst, grindest, flippst, usw. Hat man gerade keine Muse oder ist ein Kombo in einem Level zu schwierig, macht man einfach nur die Basis-Moves um ins Ziel zu kommen. Man kann ohnehin jederzeit zurückkehren, um die Bonus-Level-Aufgaben zu erfüllen. Für diese winken zur Belohnung neue Gegenstände, Decks und Kleidungsstücke , um den eigenen Charakter anzupassen.

Meine armen Daumen

OlliOlli World ist sehr darauf bedacht, neue Spieler*innen sanft in die bunte Skater-Welt einzuführen. Im Story-Modus steht jedes der großen Gebiete von Radlandia für ein neues Skill-Set, das man lernt. Man beginnt mit Flips und Grinds. Später kommen das Wechseln von Fahrbahnen hinzu und Wallrides. Weiter geht es mit dem sauberen Landen nach Sprüngen und Grabs, usw.

Was recht harmlos beginnt, wird zum Fingerleistungssport, wenn man Kombos mit möglichst vielen Punkten erzielen will. Für Flips drückt man zuerst nur den linken Analogstick nach unten und dann in eine Richtung. Fortgeschrittene Flips erfordern Halb-, 3/4- und 360-Grad-Kreise mit dem linken Stick – und das ist meistens nur der Beginn des Tricks. Springt man so auf eine Wall, hält man dort den linken Stick in eine Richtung zum Ride gedrückt. Beim Absprung sollte man natürlich wieder mindestens einen Halbkreis-Flip machen, für viele Punkte.

Ist der Absprung hoch genug und noch Zeit, hält man mit dem rechten Analogstick in eine Richtung gedrückt, für einen Grab. Dann gilt es beim Landen einen Manual zu machen (Push-Taste plus linken Analog-Stick nach links oder rechts) und von dort aus entweder wieder einen Flip zu machen oder auf eine Rail für einen Grind zu springen. Je nach Level spielt sich das gerade Beschriebene in einem Zeitfenster von 2 bis 8 Sekunden ab. Und das Ganze wiederholt sich, bis eben das Level zu Ende ist.

Je nachdem, wie ehrgeizig man an die Sache herangeht, kann man nach einer Stunde OlliOlli World schon schmerzende Daumen haben. Aber: Das war es wert.