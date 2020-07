Pac-Man-Ausgabe von Monopoly kommt mit Mini-Arcade-Game

Zum 40-jährigen Jubiläum von Pac-Man (das erste Spiel erschien 1980) verkauft Hasbro eine eigene Variante des Brettspiels Monopoly. Wie schon bei Super Mario und Fortnite basiert das Spiel auf dem altbekannten Monopoly-System, wurde aber dem Thema angepasst.

So spielt man nicht um Geld, sondern um Lebenspunkte. Statt von der Bank erhält man diese von einem kleinen Arcade-Automaten. Der erinnert an sogenannte Dedicated Consoles, von denen es vor allem in den 1990er-Jahren zahlreiche Varianten gab.