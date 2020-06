Pitiri 1977: Retro-Jump'n'Run auf Steam gestartet

Nach Schein hat es nun mit "Pitri 1977" das nächste Jump'n'Run einer österreichischen Spieleschmiede auf Steam geschafft. Das Spiel wurde von “I like SciFi” entwickelt und bereits 2010 mit dem Content Award in der Kategorie Games ausgezeichnet. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Kindes mit übernatürlichen Fähigkeiten, dessen Bruder von einem “unbekannten Bösen” entführt wurde. Auf der Suche nach dem Bruder kämpft man sich durch eine abgedrehte Science Fiction-Welt, die in den siebziger Jahren angesiedelt ist.