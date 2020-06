PlayStation TV ab sofort in Österreich erhältlich

Die Sony PlayStation TV kombiniert eine Micro-Spielekonsole und ein Multimedia-System in einem Gerät. Sie kann zum Spielen von PSP-, PSOne- und PS Vita-Titeln aus dem PlayStation Store verwendet werden. Außerdem können damit PS4-Besitzer im eigenen Heimnetzwerk an einem Beliebigen Monitor oder Fernseher ortsunabhängig via Remote Play spielen. "Wenn das Wohnzimmer also gerade belegt ist, kann ein angefangenes PS4-Spiel per Streaming auf einem anderen HD-Fernseher im Haushalt weitergespielt werden", schreibt Sony in einer Aussendung.