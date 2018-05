Pokémon und Pokéball-Controller für Nintendo Switch angekündigt

Nach langer Spekulation haben Nintendo und Game Freak den ersten „ Pokémon“-Titel für die Nintendo Switch angekündigt. Bereits am 16. November sollen „Let’s Go, Pikachu!“ und „Let’s Go, Evoli!“ erscheinen. Das neue Pokémon-RPG setzt auf 3D-Grafik und spielt in der Kanto-Region, die man bereits aus Pokémon Rot, Blau und Gelb kennt. Dementsprechend sollen dort auch die 151 ursprünglichen Pokémon auftauchen, sowie „einige Pokémon“ aus der Alola-Region, die in Pokémon Sonne und Mond eingeführt wurde. Zudem soll es ein „neues besonderes Pokémon“ geben, zu dem aber bislang nichts Näheres bekannt ist.