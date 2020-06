Pong beim Warten am Ampelmasten spielen

Das Spielprinzip ähnelt dem Tischtennis: Auf einem Display muss ein Spieler mit einem virtuellen Balken einen Ball am Gegner vorbei schlagen. Schafft er das, bekommt er einen Punkt. „Pong“ heißt das Spiel, das in den 1970er Jahren als erstes kommerzielles Videospiel in Serie ging und bis heute Kultstatus genießt. Seit Dienstag kann man den Spieleklassiker im niedersächsischen Hildesheim spielen - an einer Ampel.

Und zwar am Goschentor in der Innenstadt - wer dort die Straße überquert, für den haben die Stadt und Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) die erste sogenannte „StreetPong“-Ampel installiert, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Auf einem Touch-Bildschirm am Ampelmast können sich Wartende während der Rotphase mit den ebenfalls wartenden Fußgängern auf der anderen Straßenseite im Kult-Videospiel messen.