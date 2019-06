Professor will PC-Rollenspiele mit YouTube-Channel retten

Crowdfunding hat zur Entwicklung von Oldschool-Spielen geführt wie Divinity:Original Sin, Pillars of Eternity oder Torment: Tides of Numenara. Barton fordert die Community zudem dazu auf, die Spielemacher regelmäßig mit Shout-Outs zu ermutigen, weiterzumachen. Es sei nicht schwer, rauszufinden, wer ein Spiel gemacht hat, so Barton.

Laut dem Englischprofessor würde man mit PC-Rollenspielen auch wichtige Dinge lernen, wie etwa sich in Menschen reinzuversetzen. Es verändere das Denken.