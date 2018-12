Rückblick: Die besten Mobile-Games aus 2018

Fortnite

Ja auch Fortnite hat es in die Liste der Top-Games geschafft. Und so selbstverständlich das auch für viele sein mag, der Erfolg auf Smartphone und Tablet war kein Selbstläufer. Zuerst für iOS und später auch für Android ausgerollt, war gerade der Anfang von Fortnite auf mobilen Endgeräten alles andere als verheißungsvoll. Während iOS-Nutzer aufgrund des recht kompakten Line-ups an Geräten relativ schnell reibungslos zocken konnten, war die Android-Version alles andere als ein Genuss. Angefangen mit Sicherheitsbedenken, weil Epic Games das Spiel nicht über Googles Playstore vertreibt, bis hin zur Mini-Auswahl an kompatiblen Geräten, die dann trotzdem nicht so recht funktionieren wollten.

Allen Startschwierigkeiten zum Trotz hat es Epic Games aber dann doch einigermaßen hinbekommen, ein spielbares Game zu veröffentlichen. Sowohl die iOS, als auch die Android-Version bescheren den Entwicklern mittlerweile einen wahren Geldregen. Im App Store nur durch In-App Käufe mittlerweile das umsatzstärkste Spiel, wird auch beim Android-Ableger kräftig eingekauft. Das Battle Royale Game ähnelt in Teilen PUBG. Ebenfalls aus der Luft Richtung Boden geflogen, verteilen wir uns auch hier über eine großangelegte Map.

Neben dem Einsammeln von Ausrüstung und Waffen ist ein integraler Part von Fortnite das Bauen von Schutzwänden, Treppen und Türmen. Auch hier gibt es eine mit der Zeit schrumpfende Zone, genannte Sturm des Auges, die im Blick behalten werden muss. Der letzte lebende Spieler holt sich den Victory Royale. Wer glaubt, Epic Games verdient das viele Geld mit Waffen und andere Ausrüstung, die den Spielern Vorteile verschaffen, täuscht sich übrigens. Geld investieren Spieler hier hauptsächlich, um Skins zu kaufen, die der Spielfigur oder der Ausrüstung ein anderes Design verpassen. Ebenfalls käuflich erwerblich sind viele verschiedene Tänze, die mittlerweile auch von Fußballern und Omas rund um die Welt getanzt werden.

Fortnite ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.