Sinclair ZX Spectrum soll als Spielkonsole Comeback feiern

Ein Prozessor mit 3,5 MHz, 16 KB Arbeitsspeicher und eine Grafikausgabe von 256 × 192 Pixel mit acht Farben: Das Ziel des erstmals 1982 in Großbritannien veröffentlichten ZX Spectrum war es möglichst günstig zu sein. Zum Start kostete der von Sir Clive Sinclair entwickelte Heimcomputer 125 britische Pfund.

Jetzt will Sinclair den Spectrum wieder auferstehen lassen. Zusammen mit dem Unternehmen Retro Computers Ltd will er auf der Crowd-Funding-Plattform Indiegogo 100.000 Pfund für die Retro-Spielekonsole Sinclair ZX Spectrum Vega sammeln. Ein Drittel des Ziels hat er bereits erreicht.