Sony: Call of Duty "exklusiv" und Shenmue auf Kickstarter

Eine etwas ungewöhnliche Ankündigung kam hingegen von PlayStation-CEO Andrew House. „ PlayStation ist die neue Heimat von Call of Duty“, sagte House. Doch das Franchise wird künftig nicht exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen, sondern lediglich die Map-Packs. Sony hat zudem nur ein Vorrecht auf die Map-Packs - später können sie durchaus auch auf der Xbox One oder dem PC landen. Der Deal startet mit dem kommenden „ Call of Duty: Black Ops 3“, das am 6. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.