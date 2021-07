StarCraft 2: Südkoreaner sOs gewinnt Weltmeisterschaft

Während sOs seine Spiele meist recht rasch und dominant gewann, musste Life kämpfen, um noch im Spiel zu bleiben. Einen ersten Matchball vergab sOs jedoch beim Stand von 3 zu 2 Spielen. So erzwang Life ein entscheidendes siebtes Match. Darin brachte Life sOs bereits kurz nach Beginn an den Rande einer Niederlage, sOs konnte jedoch zurückschlagen und den Sieg relativ eindeutig fixieren.

Letztes "Heart of the Swarm"-Spiel

Als Sieger erhält sOs ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Insgesamt wurden im Rahme dieser StarCraft-WCS-Saison Preisgelder in der Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Dieses Finale war das letzte eSport-Turnier, bei dem „ StarCraft 2: Heart of the Swarm“ gespielt wird. Die Erweiterung wird künftig von „Legacy of the Void“ abgelöst, das am 10. November offiziell erscheinen soll.

Vier Weltmeister

Neben dem Weltmeister in StarCraft 2 wurden auch die Titel in „ Hearthstone“ und „Heroes of the Storm“ vergeben. Die erste „Heroes of the Storm“-Weltmeisterschaft geht an das US-Team Cloud9, das sich mit 3 zu 0 gegen Dignitas durchsetzt. Als Sieger erhalten sie ein Preisgeld von 200.000 US-Dollar. Der Hearthstone-Weltmeister kommt aus Schweden und heißt Sebastian „Ostkaka“ Engwall. Er erhält ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Die Weltmeisterschaft in „World of WarCraft Arena“ läuft derzeit noch.