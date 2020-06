Steam senkt Preise für Spiele im Weihnachtsverkauf

Wer auf Schäppchenjagd aus ist, sollte auf jeden Fall öfter vorbeischauen, denn alle 12 Stunden gibt es neue Tages-Deals. Weiters kann die Community über Discounts für Spiele abstimmen. Aktuell findet sich etwa The Amazing Spieder-Man 2 auf dieser Liste. Unter den Tagesdeals am Samstag befinden sich Assassin's Creed Unity, Fable Anniversary, Ryse Son of Rome und Batman Arkham Origins. Darüber hinaus gibt es aber auch jede Menge Indie-Games und kleinere Titel im Angebot.