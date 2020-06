SteamBoy: Erste Handheld-Konsole für SteamOS vorgestellt

Bislang waren Steam Machines lediglich kleine Wohnzimmer-PCs, doch das will das Start-up von SteamBoy ändern. Diese haben im Rahmen der E3 die erste Handheld-Konsole enthüllt, die auf Valves SteamOS läuft. Der Handheld soll 2015 erscheinen und ist in puncto Hardware mit Sonys PS Vita und der Nvidia Shield vergleichbar. Laut The Escapist sollen eine Quad-Core-CPU - voraussichtlich ein Intel Atom oder ein AMD A4 - vier Gigabyte RAM sowie 32 Gigabyte Speicher verbaut sein. Zudem verfügt der SteamBoy über ein 3G-Modem und WLAN.