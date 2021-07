Summer Sale bei Steam: Sechs Spiele unter sechs Euro

Der Steam Summer Sale endet morgen Mittwoch. Wir haben die aktuellen Deals nochmal gescannt, um euch eine Liste der Deals zu geben, die ihr nicht verpassen solltet.

Der Steam-Summer-Sale neigt sich dem Ende zu. Noch bis morgen, dem 5. Juli 2017, habt ihr die Möglichkeit, zuzugreifen. Wir haben euch eine Last Minute-Liste mit den Schnäppchen erstellt, wo es euch leicht fallen wird, eure Bibliothek noch ein wenig zu erweitern. Hier sind sechs Spiele, die mit weniger als sechs Euro eure Geldbörse kaum verschlanken, euch aber trotzdem Spielspaß garantieren.

Transistor – 2,84 Euro

Transistor ist ein eher kurzes Action-Taktikspiel. Doch die Länge sollte keineswegs ein Grund sein, von dem Spiel abzuraten. Es kombiniert ein einzigartiges Kampfsystem, welches noch am ehesten mit Real-Time with Pause verglichen werden kann und einen wunderschönen Art Style mit einer atemberaubenden Story. Noch diesen Monat soll Pyre, das neue Spiel des Entwicklerstudios, Super Giant Games, veröffentlicht werden. Wer sich also darauf freuen möchte, kann inzwischen Transistor genießen (Bastion, das vorherige Spiel des Studios, gibt es übrigens auch für schlappe drei Euro zu haben).

Orwell – 4,99 Euro

Stell dir vor, du würdest für eine Regierung arbeiten. Stell dir vor, es ist ein totalitäres Regime und der Big Brother dieses Systems bist du. Das ist das Setting von Orwell, wo ihr als Regierungsangestellter Personen, die terrorverdächtig sind, ausspioniert. Zwar handelt es sich um kein langes Spiel, aber für fünf Euro ist der Preis allemal gerechtfertigt.

Diesen Deal habt ihr vermutlich schon auf eurer Steam-Startseite gesehen, denn er gilt als einer der Hits des diesjährigen Summer Sales. Shadow of Mordor ist ein Spiel, das einfach Spaß macht. Die eher mäßige Story könnt ihr getrost ignorieren, während ihr euch durch Scharen von Orcs metzelt und das Nemesis-System des Spiels für euch entdeckt. Denn dieses simuliert eine dynamische Machtstruktur unter euren Feinden, die ihr euch zunutze machen könnt. Mit dem Release des zweiten Teils in wenigen Monaten schafft dieser Preis den idealen Zeitpunkt, um das Spiel auszuprobieren.

Democracy 3 – 5,74 Euro

Regieren könnte Spaß machen, wenn es doch nicht so frustrierend wäre. Democracy 3 verzichtet gänzlich auf irgendwelche animierten Figuren und bietet euch stattdessen einen Simulator in seiner reinsten Form: Slider, Slider und noch mehr Slider. Man könnte sich fragen, was der Spaß daran sein soll, bis das ganze Volk einen hasst und man dafür ermordet wird. Österreich ist leider bei der herkömmlichen Version von Democracy 3 nicht als regierbare Demokratie dabei, jedoch schafft ein Mod aus dem Steam Workshop für Abhilfe.

Man könnte meinen, klassische Rollenspiele à la Baldur’s Gate haben in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Auch Shadowrun – Dragonfall ist ein Produkt dieser Wiedergeburt. Was es für den kleinen Pries bietet, ist eine fetzige Cyberpunk-Story mit einem Kampfsystem, welches an XCOM erinnert. Was Dragonfall am ehesten transportiert, ist Charme – und das zu einem extrem niedrigen Preis.