Super Smash Bros für 3DS im Test: Mobiler Volltreffer

Neben klassischen Matches - sowohl On- als auch Offline - im “Free for All”- oder Gruppen-Modus gibt es auch einige kurzweilige Spielmodi. In “ Smash Run” kämpft sich der Spieler durch einen offenen Level und muss so seinen Charakter binnen fünf Minuten in einem offenen Level so gut wie möglich verbessern. Besiegte Gegner, beispielsweise das Pokemon Smogmog oder die Killeranas aus Zelda, verbessern die Werte, zudem stehen Truhen mit Gegenständen herum. Im Anschluss muss sich der Spieler mit drei Gegnern in einem Kampf oder Wettrennen messen.