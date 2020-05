„Surgeon Simulator“-Macher arbeiten an Brot-Simulator

Der Simulator-Wahn scheint kein Ende zu finden. Nun arbeiten Bossa Studios, die Macher des beliebten „ Surgeon Simulator“, an einem Brot-Simulator. „I am Bread“ erzählt die Geschichte einer Scheibe Toastbrot, die sich durch ein Haus kämpfen muss, auf dem Weg um getoastet zu werden. Das Ziel des Spielers ist es dabei, möglichst viele gute Zutaten aufzusammeln und so die „Köstlichkeit“, die in Punkten gemessen wird, zu steigern.