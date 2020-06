Telltales Spiel zu Game of Thrones ab sofort erhältlich

Seit dem Episoden-Adventure-Spiel zur TV- und Comic-Serie The Walking Dead ist Telltale Games eine fixe Größe in der Spielebranche. The Walking Dead begeisterte nicht nur die Spieler, sondern auch die Kritiker. So wurde das Game mit mehreren Preisen und Awards ausgezeichnet.

Nach The Wolf Among Us, das auf der Comic-Serie Fables basiert, und Tales from the Borderlands, ist ab sofort das langerwartete Game of Thrones von Telltale verfügbar. Wie auch die anderen Games erscheint Game of Thrones in Episoden. Die erste der sechs Episoden ist jetzt für PC und Mac erschienen und heißt Iron from Ice. Am 3. Dezember folgt der Release für PS4, Xbox One und Xbox360. Am 4. Dezember erscheint Iron from Ice für iOS. Die PS3-Variante ist ab dem 10. Dezember erhältlich.