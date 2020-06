Tomodachi Life angespielt: Daily Soap für die Hosentasche

Die Mini-Spiele, für die der Spieler mit Gegenständen belohnt wird, sind recht simpel. Beispielsweise gilt es, Gegenstände oder Miis anhand von Umrissen zu erraten oder Gegenstände aufzufangen. Es gibt allerdings auch recht absurde Mini-Spiele. So muss man hin und wieder einem anderen Mii beim Niesen helfen und dabei dessen Nase mit einer Feder kitzeln. Für Zwischendurch sind die Spiele nett, sie wiederholen sich aber recht rasch.

Relativ selten sind Hochzeits-Anträge, die ebenfalls im Rahmen eines Mini-Spiels abgehalten werden. Dann muss der Spieler immer auf ein großes Herz tippen, wenn der Partner an den anderen Mii “denkt”. Dabei taucht das Konterfei in einer großen Gedanken-Blase auf. Ist der Antrag erfolgreich, geht es gleich zur Hochzeit. Die ist ganz nett in Szene gesetzt, aber sehr traditionell gehalten. Anschließend geht es in ein zufälliges Land auf Hochzeitsreise, bei der der Spieler das frisch vermählte Paar vor bekannten Sehenswürdigkeiten fotografieren muss.