Torso zerfetzt und Kopf ab: Mortal Kombat 11 offiziell angekündigt

In dem ersten Trailer gibt es genau das zu sehen, dass man sich von Mortal Kombat erwartet. Gewalt und noch mehr Gewalt, gepaart mit bekannten Charakteren. Raiden und Scorpion treten gegeneinander an. Der Ausgang ist, erwartungsgemäß, blutig.

Das Spiel soll am 23. April 2019 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. An 17. Jänner 2019 will das Spielestudio NetherRealm erste Details zu Mortal Kombat 11 und dem Gameplay verraten.