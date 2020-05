Valve bietet am Wochenende zehn Steam-Spiele kostenlos

​Ab Donnerstag sind Awesomenauts, Blade Symphony, Company of Heroes 2, Don't Starve, Grid 2, Injustice: Gods Among Us, Killing Floor, Payday 2, Trine 2 und XCOM: Enemy Unknown kostenlos über Valves Vertriebsplattform Steam ausprobierbar. Das Angebot gilt bis Sonntag den 19. Oktober.

Ähnliche Aktionen hat Valve schon in der Vergangenheit gestartet, aber nie mit so vielen Spielen. Es wird erwartet, dass der Kaufpreis der ausprobierbaren Spiele während der Aktion gesenkt wird, um Spielern, die Gefallen an den Games finden die Entscheidung zu erleichtern. Details zu den Preisen sind bisher nicht bekannt.