Valve kündigt neues Half-Life an

Mehr als dass Half Life: Alyx ein VR-Titel werden soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Name gibt aber zumindest einen Hinweise worum es gehen könnte. Alyx Vance ist Gordon Freemans Partnerin in den Episoden 1 und 2 von Half-Life 2. Demnach wird vermutet, dass Spieler in ihre Rolle schlüpfen könnten.

Im Finale des 2007 erschienenen Half-Life 2: Episode 2 verliert Alyx ihren Vater und Spieler hören nur ihr Weinen, bevor der Bildschirm Schwarz wird. Ob die Ereignisse des neuen Spiels daran anknüpfen oder eine völlig neue Geschichte um sie erzählt wird, ist derzeit noch unklar.