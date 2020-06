Valve schmeißt Amok-Spiel Hatred aus Steam hinaus

Schon mit dem ersten YouTube-Trailer sorgte Hatred für reichlich mediale Aufmerksamkeit. In dem PC-Spiel des polnischen Entwicklerstudios Destructive Creations werden aus isometrischer Perspektive Zivilisten getötet und hingerichtet. Auf Greenlight, dem Selbst-Publishing-Programm von Steam, erhielt Hatred in einigen Stunden über 13.000 Zustimmungen von Spielern. Auch wenn Valve keine genauen Angaben macht, ab wie vielen Zustimmungen ein Game in den Spiele-Katalog von Steam aufgenommen wird, hätte Hatred wohl in Kürze grünes Licht dafür erhalten.