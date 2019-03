Vergewaltigungsspiel wird nicht auf Steam veröffentlicht

Auf der Website wurde diese Entscheidung damit begründet, dass Rape Day "unbekannte Kosten und Risiken mit sich bringen" würde. Man respektiere aber den Wunsch der Entwickler, "sich auszudrücken" und der Zweck von Steam sei es, "den Entwicklern dabei zu helfen, ein Publikum zu finden". Der Entwickler von Rape Day habe sich aber für einen Inhalt und eine Darstellungsweise entschieden, die es "uns sehr schwer macht, ihnen dabei zu helfen."

Neue Richtlinie

Es ist nicht die erste Kontroverse rund um ein Spiel auf der Plattform Steam. Im vergangenen Jahr wurde ein Spiel namens "Active Shooter", bei dem der Gamer die Rolle eines Amokläufers in seiner Schule einnimmt, vom Betreiber entfernt. Danach wurde die Richtlinie dahingehend verändert, dass die Spiele keiner Prüfung mehr unterzogen werden. Jeder soll selbst entscheiden, was er spielt oder nicht, so die Argumentation von Valve.

Spiel für Soziopathen

Der ursprüngliche Plan des Rape Day-Entwicklers " Desk Plant" war es, das Spiel ab 18 Jahren zuzulassen und auch nur in jenen Ländern, wo derartige Inhalte legal sind. Bereits vor der Debatte kündigte er an, das Spiel auf seiner eigenen Website veröffentlichen zu wollen, sollte dieses auf Steam nicht zugelassen werden. Er habe ein Spiel machen wollen, das ihn unterhält und er sei sicher, dass es auch andere Menschen gäbe, denen es gefällt – immerhin seien vier Prozent der Bevölkerung Soziopathen, schrieb er auf seiner Website. Er versteht sein Spiel als "schwarzen Humor" und könne nicht nachvollziehen, dass Mord in Spielen normal sei, sexuelle Gewalt aber nicht.