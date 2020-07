Vergoldete PS5: Firma bietet Luxus-Ausführung an

Die neue PlayStation 5 kommt in einem weiß-schwarzen Design mit blauen Lichtelementen. Andere Farb-Varianten hat Sony bisher nicht vorgestellt, obwohl in der Vergangenheit immer auch eine schwarze Variante angeboten wurde. Nun hat sich die englische Firma Truly Exquisite der Konsole angenommen und bietet sie, wie der Name verspricht, in einer Luxus-Variante an.