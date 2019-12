Virtuelles Knobel-Brettspiel ForFour im Kurztest

Augemted Reality

Leider ist das Tutorial sehr kompliziert und das Spiel auch dann nicht unbedingt intuitiv, wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Spieler müssen sehr genau darauf achten, welche Kombination an Steinen sie selbst und ihre Mitspieler legen und alle möglichen Kombinationen vorausdenken. Dazu gehört auch das ständige drehen und zoomen des Spielfelds. Das ist entweder in der App via Touchbedienung möglich, oder mit Augmented Reality. Wählt man Letzteres, wird die Handy-Kamera aktiv und setzt das Spielfeld in die Umgebung. Das funktioniert vor allem mit einem Tablet sehr gut. Mit dem Smartphone ist das Spielfeld oft zu klein und unübersichtlich.

Um ein wenig zu üben kann man allein gegen den Computergegner spielen - das ist aber auf Dauer keine Herausforderung. Viel unterhaltsamer ist es, gegen 2 bis 4 Mitspieler lokal anzutreten - ihre emotionalen Ausraster, wenn sie eine heimlich angelegte Reihe in der zweiten Spielebene übersehen haben, macht jeden Sieg noch ein bisschen besser.