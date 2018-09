Feer: Österreichisches Indie-Game für Sehbeeinträchtigte

Die Idee zu „Feer – The Game of Running Blind“ entstand im Jänner 2018, aus einer Diskussion heraus. Dabei wurde festgestellt, dass es keine aktuellen Games gibt, die sowohl für Sehbeeinträchtigte als auch für Sehende geeignet sind. In Wien machten sich schließlich Iris Meyer und Hansjörg Mikesch daran, das zu ändern.

Feer ist ein Endlos-Runner. Wie für das Genre üblich, muss man Hindernissen ausweichen und Boni einsammeln. Das Besondere dabei ist, dass man bei dem Spiel kaum etwas sieht. Im dichten Nebel des Waldes muss man auf die Geräusche hören und dann in die richtige Richtung wischen, um Zombies und Raben auszuweichen.