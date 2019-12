Studie: 5,3 Millionen Österreicher spielen regelmäßig Videospiele

Immer mehr Österreicher spielen Videospiele - und dies auch länger. 5,3 Millionen Einwohner sind Gamer, fast eine halbe Million mehr als noch vor zwei Jahren. Das ist vor allem der steigenden Verbreitung des Internets zu verdanken. Bereits 7,8 Mio. Frauen und Männer sind hierzulande online, zeigt eine repräsentative Umfrage der GfK für den Österreichischen Verband für Unterhaltungssoftware (ÖVUS).

Sechs von zehn Österreichern (62 Prozent) mit einem Internetanschluss spielen mindestens mehrmals pro Monat auf PC, Konsole, Smartphone, Tablet oder Handheld, rund ein Drittel (33 Prozent) täglich. Die durchschnittliche wöchentliche Spieldauer beträgt 11,5 Stunden, was eine Steigerung von 1,2 Stunden gegenüber 2017 bedeutet. "Das intensive Spielen hat deutlich zugenommen", stellte Christoph Zeh ( GfK) in einem gemeinsamen Pressegespräch mit ÖVUS-Präsident Niki Laber am Mittwoch fest.

Größter Anstieg bei über Dreißigjährige

Am meisten wird in der Gruppe der Zehn- bis 15-Jährigen gezockt. Hier spielen 90 Prozent mehrfach im Monat. Dafür verwenden sie durchschnittlich 16,6 Stunden in der Woche. Den größten Anstieg gegenüber 2017 gibt es in der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen. Hier sind 74 Prozent häufige Gamer (2015: 68), die durchschnittlich 11,9 Stunden pro Woche spielen (2017: 8,7). Die Studie zeigt also, "dass wir uns von diesem Stereotypen verabschieden können: der männliche Teenager, der mit dunklen Augen einsam im Dunklen sitzt, ist der typische Spieler. Das stimmt einfach gar nicht mehr", sagte Laber.