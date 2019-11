Mit Spielen Geist und Seele heilen

„Spieler identifizieren sich mit der Rolle, in die sie schlüpfen und fühlen ihre Emotionen mit“, sagt der Medienpsychologe Thomas Wernbacher. Das will The Insight Project nutzen, um Ängste zu erkennen und Rückschlüsse auf Spieler zu ziehen. Durch Erzählung und Design haben Spiele die Möglichkeit Angst-Szenarien zu kontrollieren. Virtuelle Realitäten werden bereits bei der Behandlung von Phobien eingesetzt, um Patienten mit digitalen Spinnen oder Höhe zu konfrontieren.

Personalisierte Szenarien

Damit ein Spiel zur Heilung eingesetzt werden kann, müsse es aber personalisiert sein, so Wernbacher. Um die Darstellung eines Geisteszustands exakt in ein Spiel zu übertragen, soll für The Insight Project eine künstliche Intelligenz Daten eines smarten Armbands auswerten. Neu ist dieser Ansatz laut Wernbach nicht: „Es ist bereits möglich, ein Spiel mit Gehirnwellen zu steuern. So können sich Umgebung oder Schwierigkeitsgrad ändern, je nachdem, wie sich der Spieler fühlt.“