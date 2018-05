Vorbestellung von Retro-Konsole Atari VCS startet im Mai

Erst im Frühling 2019 verfügbar

Für Stirnrunzeln dürfte bei vielen allerdings das Auslieferdatum sorgen. Atari teilte mit, dass die Konsole im Frühling 2019, also erst in einem Jahr an die Unterstützer geliefert werde. Damit wird es mindestens noch ein Jahr dauern, bis die Retro-Konsole tatsächlich verfügbar ist. Von der ursprünglichen Ankündigung bis zur Auslieferung werden dann zwei volle Jahre vergangen sein - inklusive Entwicklungsstopp und abgeblasener erster Crowdfunding-Kampagne.