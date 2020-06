Vortrag: Auf Spurensuche mit den Quake Movies

Machinimas, mit Computerspielen erstellte Filme, erfreuen sich bereits seit fast zwei Jahrzehnten großer Beliebtheit im Internet. Eines der wohl populärsten Beispiele für Machinima ist die South Park-Episode "Make Love, Not Warcraft", in der ein Großteil der Handlung in " World of Warcraft" spielt und mithilfe des Spiels erzählt wird. Auch bei der beliebten Serie "Red vs. Blue" handelt es sich um Machinima, die in Halo erzählte Geschichte geht mittlerweile bereits in die zwölfte Staffel. Mit Tools wie dem Source Filmmaker ist es zudem so einfach wie noch nie, eigene Machinimas zu erstellen.