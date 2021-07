Vortrag: Wie man Spiele auf andere Plattformen bringt

Wichtige Rolle in Österreich

Dieser komplexen Thematik widmen sich am Donnerstag drei Experten der internationalen Spiele-Branche. Im Rahmen der von der Wirtschaftskammer Wien geförderten Vortragsreihe Subotron Pro Games hält unter anderem Miguel Angel Horna, Tech Lead beim spanischen Studio BlitWorks, einen Vortrag zum Thema Spiele-Portierung. Darin erklärt er, wie aus seiner Leidenschaft für Emulatoren ein Unternehmen wurde, wie man sich auf Portierungen spezialisiert und was die größten Herausforderungen dabei sind. Horna hat Erfahrung damit, denn er ist einer der Mitbegründer von BlitWorks, das in den vergangenen Jahren einige der bekanntesten Indie-Titel auf andere Plattformen gebracht hat, unter anderem "Bastion", "FEZ", "OlliOlli" und "Don't Starve".

Im Anschluss an den Vortrag wird es eine Diskussion geben. Neben Horna diskutieren Felix Bohatsch (Broken Rules) und Alexander B. Christof (black belt games) zum Thema Portierung, das einen Eckpfeiler der österreichischen Videospiel-Branche darstellt. So portierte Broken Rules, das derzeit an seinem neuen Titel "Old Man's Journey" arbeitet, zahlreiche Titel für die Wii U, unter anderem "Guacamelee" und "Blek". Christof portierte zudem bereits 1997 das erfolgreiche Aufbauspiel "Die Siedler 2" für den Mac und ist heute mit seinem Studio "black belt games" auf die Portierung von Titeln für Smartphones und Tablets spezialisiert.