“Wir heben die Zerbrechlichkeit der Gesellschaft hervor“

Die Kämpfe der Gangs aus den Trailern im zerstörten New York erinnern an das Comic DMZ. War das eine Inspiration für The Division?

Ich habe das Comic gelesen. In ein paar Punkten passt der Vergleich, aber es ist nicht der Kern der Inspiration. Was wir mit dem Game hervorheben möchten ist die Zerbrechlichkeit der Gesellschaft und wie zerrüttet unsere Welt geworden ist. New York ist ein guter Ort dafür, weil nahezu jeder auf der Welt eine Vorstellungen davon hat, was New York ist und wie New York funktioniert – sei es durch Comics, Filme oder TV-Serien.

Das Grundprinzip ist aber gleich: Wenn The Division in Wien spielen würde, würde die Krise dieselben Probleme hervorrufen. In Großstädten wird nicht viel selbst produziert, Lebensmittel, Medikamente und vieles andere kommt von außerhalb. Wenn die Lieferungen nicht mehr erfolgen, löst man diese Krise aus, die wir in The Division zeigen.