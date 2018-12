"Wir werden alle Games aus der Cloud beziehen"

Wie zufrieden ist T-Mobile mit den E-Sports-Bemühungen bisher? Kann man schon eine Zwischenbilanz ziehen?

Pia Römer: E-Sports in Österreich wird von Jahr zu Jahr spannender, professioneller und vielfältiger. Es gibt eine Reihe an Initiativen und Maßnahmen, denen sich T-Mobile Austria mit UPC sowohl in der Sportförderung, als auch im bewussten Umgang mit mobilen Endgeräten und Computerspielen widmet. Mit unserer Plattform esports.at bringen wir neutrale Berichterstattung über E-Sport-relevante Themen und schaffen so eine stetig wachsende Community. Die Unterstützung der österreichischen E-Sport-Szene setzen wir von 17. bis 18. November in der Vienna Challengers Arena im Rahmen der VIECC fort und feiern dort den ersten Geburtstag von esports.at. Dieses Jahr haben wir das Electronic Sports Festival im Wiener Hallmann Dome unterstützt und sind Partner der offiziellen eBundesliga. Der Fokus ist dabei die Professionalisierung der aktiven Spieler und Vereine der lokalen Computerspiel-Szene, gezielt bei Sport- und Mannschaftsspielen, um damit das langjährige Engagement im Bereich Fußball nun auch im digitalen E-Sport-Fußballbereich weiter auszubauen.

Was spielen Sie am liebsten?

Pia Römer: Zuhause spiele ich nach wie vor gerne World of Warcraft. Aber es darf auch mal die Konsole sein, dann zum Beispiel Dead Island 2, denn ich bin ein Riesen Zombie-Genre Fan. Davon abgesehen machen wir seit über 15 Jahren Wochenend-LAN-Parties, bei denen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zocken.

Jan Willem Stapel: So wie nicht jeder Fußball-Fan selbst Fußball spielt, bin ich ein E-Sport-Fan ohne Computerspieler zu sein. Im Moment spiele ich mit meinen kleinen Kindern Kartenspiele wie UNO und werde in Zukunft mit ihnen gemeinsam Schritt für Schritt in die Gaming-Welt eintauchen.

Dieser Artikel entstand im Zuge einer Kooperation zwischen ORF und futurezone im Rahmen der futurezone Awards.