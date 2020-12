Wo die PS5 und Xbox Series X am wenigsten kosten

Nicht jeder Spieler muss gleich viel für sein Hobby bezahlen. Andere müssen dafür doppelt solange sparen, um sich eine PS5 oder Xbox Series X kaufen zu können.

Picodi.com hat dazu eine Preis-Analyse mit 34 Ländern gemacht. In Österreich kosten die Konsolen jeweils 500 Euro, so wie in vielen anderen europäischen Ländern. In der Schweiz gibt es die PS5 aber umgerechnet um 464 Euro. Am günstigsten ist sie in Kanada mit 406 Euro.

Besonders viel muss man für die PlayStation 5 in der Ukraine bezahlen. Hier kostet sie 1.168 Euro. Dafür gibt es die Xbox Series X hier um „nur“ 644 Euro. Auch in Belarus und China ist die Xbox Series X um mehr als 100 Euro günstiger als die PS5.